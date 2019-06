Fca continua le trattative per la fusione, la Juve alza i prezzi degli abbonamenti: 10 notizie dalla Borsa

Finanza

La fusione di Fca con Renault e i piani di Tim con l’Open Fiber: settimana interessante in Borsa

Fiat Chrysler ha presentato una proposta per una importante fusione con Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. Tim, intanto, lavora per acquisire una quota del 50% in Open Fiber da Cdp. Ecco le 10 notizie finanziarie della settimana