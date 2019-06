Enrico Bertolino: “Le Olimpiadi a Milano? Bisogna festeggiare poco e lavorare subito”

«Ivana, fai ballare l'occhio sul tic: via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina: 2 ore, 54 minuti e 27 secondi». Nessun atleta olimpico batterà il record del cumenda interpretato da Guido Nicheli nel primo cinepanettone Vacanze di Natale, ma non importa. Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026 e questo fa felici tutti gli italiani. Ma ancora di più i milanesi che hanno un altro motivo per vantarsi della loro città così diversa dal resto della Penisola. Milano è sempre di più il luogo dove accadono le cose importanti. Si è dimostrata più unita e tenace di Torino, ha vinto dove Roma non aveva neanche tentato ed è sempre più il simbolo di un’Italia ben amministrata, connessa con l’Europa e che guarda al futuro. Dopo Expo 2015 si prepara a un altro evento in grado di cambiare il volto della città. Per questo abbiamo chiesto a un milanese doc, Enrico Bertolino, cresciuto nel quartiere Isola, cosa ne pensa di questa vittoria. Da buon milanese, ha le idee chiare: «Bisogna festeggiare poco e lavorare subito».

Addirittura, da qui al 2026 mancano ancora sette anni.

Adesso stappano la bottiglia, bevono un Campari col bianco e poi ci si deve mettere a lavorare perchéè da qui al 2026 sembra tanto ma son solo sette anni. È stato un percorso difficile ma le due città hanno creato un'offera vincente. La proposta è valida, adesso però bisogna realizzarla. Abbiamo un vantaggio enorme davanti a noi e non solo per Milano. Penso all'indotto per Cortina d'Ampezzo e la rivalutazione della Valtellina che ha vissuto da poco dissesti idrogeologici.

Come accoglieranno i milanesi l'arrivo delle Olimpiadi?

Borbottando. Fino al 2026 ci si lamenterà dicendo "Ma siamo in pianura, che c'entrano le montagne, il palazzo del ghiaccio costa, non ci sarà parcheggio". Non fateci caso: i milanesi borbottavano anche quando hanno assegnato l'Expo 2015. Ma è un borbottio sano, propositivo. I milanesi non si defilano: criticano ma lavorano. È un po' il diritto al mugugno dei Navigli.

Cioè?

Quello che facevano i camalli (scaricatori di porto, ndr) genovesi che lavoravano sui Navigli. Dicevano: "Se mi fate bestemmiare e imprecare, potete anche pagarmi di meno". La maggior parte di loro tra l'essere pagati di meno e mugugnare oppure ricevere qualcosa in più ma stare zitti, sceglievano sempre la prima. Il borbottio fa parte di noi milanesi. Lo si vede anche in altri campi.

Tipo?

Per esempio l'immigrazione, i problemi della città, la sicurezza. I milanesi dicono sempre che non va bene ma poi sono gli abitanti di una delle città più tolleranti e inclusive d'Italia e una delle sedi più attive del volontariato.

Prima dell'Expo però Milano era considerata una città decadente.

Sì, quell'evento ha cambiato tutto. La mentalità c'era già, Milano è abituata ai cambiamenti, ma erano fatti in modo disorganizzato. Però dal successo di Expo deriva la credibilità e l'affidabilità che ha Milano oggi. È partito un piano regolatore della buona volontà. Lo spiego anche quando faccio formazione manageriale: si può avere buona volontà ma se non ci si coordina è fatica buttata.

Sala e Zaia si sono coordinati bene, nonostante le differenze politiche.

Non solo, Sala non è cugino del presidente del Coni Giovanni Malagò, né nipote del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ma festeggiava con tutti per il risultato raggiunto. Quando ci si è divisi si è visto che non funziona, guardate tutta l'area Expo che poteva essere messa a servizio, o la mancata assegnazione dell'Agenzia del Farmaco. Uniti si vince. E Milano l'ha capito. Siamo in controtendenza rispetto al resto del Paese.