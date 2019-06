Il porno? È una professione. E a Medellín aprono una università per insegnarlo

Amaranta Hank, spiega qui, ha deciso di aprire la scuola “a causa dei tantissimi messaggi che continuo a ricevere da parte di persone annoiate dalla loro routine. Gente che vorrebbe entrare nel settore, sia come attori che con altri ruoli, ma che non sa come fare”. E lei ha provveduto.

Del resto anche la sua carriera personale è stata piena di svolte. Hank era una giornalista che è diventata attrice pornografica per aver perso una scommessa: aveva deciso che, se la sua squadra di calcio del cuore (il Deportivo Cúcuta) fosse riuscita ad arrivare nella Prima divisione colombiana, si sarebbe spogliata e avrebbe posato senza vestiti per una rivista. Qualcosa di simile a quello che fece Sabrina Ferilli per lo scudetto della Roma nel 2001. Ma mentre l’attrice romana non ha tralignato, rimanendo solida nel mondo del cinema “serio”, la giornalista colombiana ha scoperto di avere il potenziale per un’altra carriera, cioè quella dell’attrice hard.

Non sono mancate le critiche, soprattutto da parte dei più conservatori della città. L”università, dicono, è una offesa al buon costume e andrebbe chiusa. Ma per ora va avanti.