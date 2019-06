Reddito di cittadinanza, ecco i nomi dei navigator vincitori (ma per i patti per il lavoro è ancora notte fonda)

Le graduatorie dei vincitori per il concorso dei navigator “disponibili a quattro giorni dalle prove”. Mentre la “fase 2” del reddito di cittadinanza, quella delle politiche attive per trovare un lavoro ai beneficiari, si è arenata ancora, in ritardo di oltre un mese. Tutto nello stesso giorno. Questione di priorità. Prima Anpal ha fatto slittare ancora la data già prorogata del 24 giugno per l’avvio delle convocazioni dei beneficiari del reddito, visto che il sistema informatico da affidare alle regioni ancora non è pronto. Poi nel pomeriggio ha annunciato a sorpresa, con una velocità insolita mai dimostrata finora, i risultati del quizzone per navigator che si è tenuto tra il 18 e il 20 giugno.

Al mattino dalle regioni erano arrivate le prime critiche. Anpal servizi, la società in house dell’Agenzia nazionale delle politiche attive, si era impegnata entro il 24 giugno a fornire ai centri per l’impiego i dati dei primi 120mila nuclei che ad aprile hanno ricevuto la Card Rdc e la strumentazione informatica per contattarli. Ma nei cpi non è arrivato niente. Se non qualche ridotto elenco cartaceo, utilizzabile però solo per le persone si presentano spontaneamente.

La scadenza del 24 giugno era stata fissata come data ultima, già in proroga rispetto ai 30 giorni dalla prima liquidazione del reddito previsti dalla legge. «Ci è stato dato un elenco cartaceo con 6.000 nomi», ha raccontato l’assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Bernardino. «I centri per l’impiego non sono messi in condizione di fare il proprio lavoro legato all’attuazione della fase due del reddito. Non c’è un elenco telematico né le informazioni utili per poter chiamare le persone e stipulare il patto per il lavoro».