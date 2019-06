730 precompilato: come dedurre i contributi previdenziali

Manca meno di un mese alla scadenza per l’invio del proprio 730 precompilato, modificabile fino al 23 luglio. Nella sezione “oneri e spese” della dichiarazione, quella relativa agli importi che danno diritto a detrazioni e deduzioni fiscali, è possibile inserire i contributi versati nel fondo pensione durante il 2018 e che risultano deducibili dal reddito IRPEF dichiarato.

Il tetto di deducibilità a disposizione è di ben 5.164 euro ed esistono diverse casistiche che comportano un risparmio fiscale grazie alla previdenza complementare.

Per esempio, chi ha versato contributi oltre il limite di deducibilità, chi ha contribuito per un figlio fiscalmente a carico o chi è in regime forfettario. Ci sono poi dei casi ancora più specifici, come chi ha cambiato fondo pensione nel corso dell’anno o chi ha richiesto al proprio fondo pensione delle anticipazioni del capitale accumulato.

