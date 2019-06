Coerenza mai: i Cinque Stelle dicono tutto e il suo contrario (e si stanno eliminando da soli)

Prima domanda: i Cinque Stelle sono per gli investimenti pubblici e la crescita o per un austero immobilismo? Il dubbio viene: perché ogni volta che c’è un grande evento o una grande opera riscopriamo il partito contro i cantieri e lo spreco di soldi pubblici, come Mario Monti meglio non la direbbe. Mentre quando si tratta di andare a battere i pugni sul tavolo a Bruxelles, riscopriamo il partito che vuole fare deficit per far crescere il Pil e che vuole scorporare la spesa per investimenti dal patto di stabilità.

Prendiamo atto e portiamo a casa. Così come portiamo a casa la giravolta del giorno di Luigi Di Maio che riesce contemporaneamente a chiedere la revoca alla concessione autostradale di Atlantia, per poi lavorare a un suo coinvolgimento nell’acquisizione della patata bollente di Alitalia. Qui la contraddizione è doppia: che vuole fare il Movimento coi Benetton? Come può considerare partner strategico in una partita tanto importante un soggetto cui leva una concessione a seguito di una tragedia immane come quella dello scorso Ferragosto? E ancora: perché le autostrade vanno nazionalizzate e Alitalia va privatizzata? Che logica industriale c’è dietro questa scelta? Quella dello Stato imprenditore o quella dello Stato regolatore?

Sui migranti è la stessa cosa, peraltro. Aggravata dal fatto che al posto dei capitali, in questa partita, ci sono in gioco 42 persone vittime dell’inferno. Passare un’intera campagna elettorale a parlare di puzza di ultradestra e poi non solo governarci assieme, ma non dire nulla su provvedimenti di ultradestra come il decreto sicurezza bis, o a frasi sprezzanti e discriminatorie del ministro dell’interno contro gli ultimi del pianeta, che possono stare pure «fino a Natale» a largo di Lampedusa, è il segno che quell’ultradestra, ai Cinque Stelle, tanto schifo non fa. E allora perché sbraitare?