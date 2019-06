Gino Strada: “Salvini? Chi criminalizza le Ong è un fascista”

L'ufficio di Gino Strada è spoglio. Sul pavimento ci sono solo un trolley nero, imballato, e un quadro non appeso. Più che un ufficio sembra la testimonianza di una vita spesa ad aiutare gli altri, sempre in viaggio tra una zona di guerra e l'altra. L'unico libro appoggiato sul davanzale è un testo di medicina: l'Oxford textbook of surgery, volume 1. Siamo a Milano, nella sede di Emergency di Porta Ticinese. All'entrata di questa ex scuola c'è una mappa del mondo bianca su sfondo rosso con in basso un numero composto da sette blocchetti segnapunti: 9.940.100. Sono le persone aiutate da Emergency che questa settimana festeggia 25 anni con una serie di eventi a Milano. «Ma quel numero non è aggiornato. Abbiamo superato i 10 milioni di pazienti», assicura il fondatore, mentre si accende una sigaretta, la prima di tre. Mentre parliamo la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato dalla nave Ong Sea Watch 3 che da 13 giorni chiede di poter approdare in Italia. Rimangono a bordo i 42 migranti a 16 miglia dalle acque territoriali italiane.

Strada, ma perché "Ong" è diventata una parolaccia per l'opinione pubblica?

L'impressione è che siamo in un periodo di grave crisi di valori nella società. Viviamo in un Paese dove stiamo assistendo, anzi ormai abbiamo assistito, alla nascita di una nuova forma molto pericolosa di fascismo. Chi aiuta oggi viene criminalizzato. Questa è una cosa enorme.

Perché?

Perché chi li criminalizza è un fascista, razzista e criminale.

Facciamo il nome: Matteo Salvini. Cosa pensa degli attacchi su Facebook che le ha riservato il ministro dell'Interno?

Possono dire quello che vogliono. Non credo che questo vada a minare quello che abbiamo fatto o la credibilità che Emergency si è costruita negli anni. I politici sono straordinari perché la critica che fanno più frequentemente agli altri è quella di far politica. Ma loro non sono politici? Se fosse così inomigniosa la cosa, perché attaccarmi? La realtà è che non pensano a quello che dicono.

Tempo fa disse che questo governo è "formato metà da fascisti e metà da coglioni". Oggi cambierebbe gli aggettivi?

No, cambierei qualche percentuale.

Lei però attaccò anche il Pd e la gestione dei migranti da parte di Marco Minniti.

Tra Salvini e Minniti non ci sono grandi differenze. Minniti è certamente più intelligente, non è un bifolco. Ma entrambi condividono una pratica: si possono anche sacrificare vite umane rispetto a una priorità: l'impenetrabilità dei nostri confini. Non è così lontano dall'idea della "Fortezza Europa" di Adolf Hitler.