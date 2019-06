La più grande vittoria di Milano-Cortina 2026? Tenere fuori la ‘ndrangheta dagli appalti

Dunque ci si augura che le olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2016 non siano accomunabili alle catastrofi naturali e che dunque con sette anni di tempo, ricordiamo di nuovo, gli stessi che hanno separato l’aggiudicazione di Expo nel 2008 all’apertura dei cancelli nel 2015, tutto si possa fare senza dover necessariamente derogare ai codici o trovando poteri commissariali. Perché al gran tavolo dell’emergenza l’imbucato al party è il crimine organizzato. Appalti e soprattutto subappalti, bonifiche, movimento terra, edificazioni: è qui che in nome della velocità e della «buona riuscita» dell’evento, come successo del resto anche durante Expo, hanno fatto affari le mafie. Oggi come allora c’è già chi chiede che se queste Olimpiadi s’hanno da fare; si proceda per tempo almeno provando a tenere fuori dalla porta le imprese colluse. Resta da capire come prenderanno ora determinate indicazioni coloro che in passato avevano bollato come «allarmistiche» le uscite di chi denunciava la mafia nei grandi eventi, o vedeva con fastidio le indicazioni in arrivo dall’Autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone.

Del resto oggi le mafie sono radicate al nord, anche studiosi e giuristi hanno abbandonato il termine “infiltrazione”: troppo neutro, troppo indicativo di un corpo estraneo che entra in un tessuto non suo. Che l’impresa criminale tenterà di approcciare una torta da circa 1,3 miliardi di euro, di cui circa 390 per le gli impianti, è dunque scontato. Figurarsi se dovesse succedere, come successo nelle 17 edizioni precedenti, se i costi dovessero lievitare. Uno studio dell’Università di Oxford ha fatto i conti in tasca ai dossier presentati per le passate edizioni delle olimpiadi invernali e ai costi effettivamente sostenuti concludendo che l’aumento medio sia stato del 185% rispetto alle previsioni. Dunque, come si diceva sarà d’obbligo muoversi per tempo, ma la sensazione è che la lottizzazione politica delle cariche possa innescare un altro scontro come accaduto per Expo. Nella giornata della vittoria il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha detto subito che «abbiamo già in mente il nome di un top manager» per il ruolo di amministratore delegato che verrà con tutta probabilità indicato dalla Lega, protagonista della vittoria con il governatore del Veneto Luca Zaia. Su questo nome è probabile che si consumino le prime frizioni. Chi vivrà vedrà.