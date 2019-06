Sblocca cantieri, guai in arrivo: ecco tutti i rischi dei primi bandi con le regole allentate

Gli effetti del decreto “sblocca cantieri” sugli appalti cominciano a vedersi. E non sono positivi. Uno dei primi bandi aggiornati con le nuove regole del decreto appena convertito in legge ha attirato l’attenzione degli edili della Fillea Cgil, che in questi giorni stanno cominciando a raccogliere le segnalazioni. Si tratta di un bando pubblicato a Vobarno, in provincia di Brescia, destinato all’appalto per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica di una scuola. Con una base d’appalto al di sotto della soglia comunitaria, il decreto prevede di applicare criterio del massimo ribasso per la scelta del vincitore, ribaltando di fatto il codice degli appalti. E il bando segnalato a Brescia è appena tremila euro sotto soglia. «Se applichi il criterio del massimo ribasso da qualche parte devi tagliare», dice Ibrahima Niane, segretario generale della Fillea di Brescia. «E poi perché l’appalto è appena tremila euro sotto la soglia comunitaria? Qualche dubbio ci viene».

Il bando prevede che la centrale unica di committenza della comunità montana della Valle Sabbia, che raduna 25 comuni del bresciano, appalti i lavori. La gara, spedita il 17 giugno e pubblicata il 20 giugno sulla Gazzetta europea, ha un importo di 5.545.000 euro. «Questo valore, di appena tremila euro sotto soglia comunitaria, ha permesso alla stazione appaltante di scegliere il prezzo più basso. Il criterio di aggiudicazione quindi è quello del minor prezzo, che premia l’offerta il cui prezzo più si avvicina alla media dei ribassi, invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa», spiega il sindacalista. E il pericolo qui è che «escludendo l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio per appaltare i lavori, assisteremo a un ulteriore compressione dei diritti, del salario e della sicurezza dei lavoratori», dice Niane. «Inoltre si corre il rischio che la qualità delle opere realizzate e dei materiali non sia quella prevista dal capitolato di appalto». Senza dimenticare che spesso, a poter applicare ribassi anche del 50%, sono le imprese colluse con la criminalità, che al contrario di quelle pulite non hanno problemi di abbattimento dei costi e liquidità.