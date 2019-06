Vi dispiace per la Sea Watch e i migranti? Pigliatevela con Di Maio, Zingaretti e Mattarella

Che il Movimento Cinque Stelle - che per primo parlo delle ong come taxi del mare - continui a rimanere in silenzio, dando la colpa all'Unione Europea che non ha cambiato il Trattato di Dublino (sulla cui riforma il governo italiano ha votato contro). E che le opposizioni, al contrario, si sveglino dal torpore, con Zingaretti che chiede un incontro a Conte, Orfini che tesse elogi alla Rakete, con la presenza in massa a Lampedusa di deputati e senatori di Pd e + Europa per supportare la Sea Watch 3, finendo per strumentalizzare una vicenda che è stata fatta passare in cavalleria per settimane, perché a parlare di immigrazione, pare, si finisce per regalare voti al Capitano.

Il problema è che il ministro capitano Matteo Salvini il suo l’ha fatto e ha portato a casa esattamente quello che voleva. L’incidente perfetto per far sparire le navi delle Ong dal Mar Mediterraneo. Mentre gli altri, oggi, per tattica, per paura o per ignavia, oggi possono solo stare a guardare il suo show sui social, condito dalle solite frasi sprezzanti, dal buon riposo al parroco che non dorme per i migranti, ai migranti, «che per quanto mi riguarda possono rimanere lì fino a Natale». Alla fine la politica non è solo show e comunicazione, e questa vicenda ne è una rappresentazione plastica. Salvini persegue una strategia - giusta o sbagliata che sia -, gli altri osservano e parlano a comando, quando la notizia riemerge carsica e offre un’occasione di visibilità. Indovinate di chi è la colpa, se oggi lui stravince e gli altri straperdono.