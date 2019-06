Era meglio quando c’era Corona: ora la Berlinguer è diventata il megafono inconsapevole dei sovranisti

Meno male che la trasmissione è finita. Senza Mauro Corona, praticamente un marito televisivo, Bianca Berlinguer non poteva andare avanti. La mancanza dei settimanali battibecchi con lo scrittore boscaiolo, epurato due settimane fa dopo un’intervista di fuoco al Fatto Quotidiano in cui aveva detto peste e corna di Cartabianca, è “costretta” a umilianti siparietti in cui le prende sonoramente da quello o quell’altro avversario politico.

La settimana scorsa l’ex direttore del Tg3 ha bisticciato con l’europarlamentare della Lega, l’economista Antonio Maria Rinaldi. Due giorni fa è stata la volta di Alessandro Sallusti, uno scontro dal quale lei non è uscita vincitrice, per usare un eufemismo.

Il direttore del Giornale, parlando dei morti in mare per gli sbarchi, l’ha proprio asfaltata, contestando la presenza prima di lui di Roberto Saviano che ha parlato “senza contraddittorio”. Bianca passa dunque dal mutismo esibito durante l’intervento di Saviano alle continue interruzioni all’esposizione di Sallusti, che quindi è passato dalla parte della ragione. Game, set e match per il giornalista.

Sallusti era incontenibile: "Hai fatto parlare Saviano per 20 minuti perché ti sta simpatico, ti chiedo di farmi parlare 20 secondi", diceva urlando. La conduttrice, che stai ai tempi del dibattito giornalistico come Morgan sta alla vita monacale, anzi diciamo proprio che Cartabianca non è cosa sua, non sapeva dire altro che una raffica di “comunque”, “eeeehhh”, “vabbé”. Non capisce, la Berlinguer, o forse sì, che in questo modo non fa una grande opposizione. A furia di invitare i Rinaldi e i Sallusti e di rimediare figure barbine nel confronto/scontro, fa entrare i sovranisti dalla porta principale e li fa apparire dei giganti. Il vero avanspettacolo adesso è con loro, non più con Corona, ma invece di demolirli li esalta senza volerlo.