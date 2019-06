Rilanciare le imprese marittime italiane? Serve una portualità 5.0

I porti italiani migliorano la loro performance, gestiscono in tutto 491 milioni di tonnellate di traffico, ma c'è ancora in divario fortissimo tra nord e sud Europa. L'Italia nel complesso è al diciannovesimo posto nel mondo. Per crescere e prosperare con la via della seta il modo migliore è non farsi la guerra. Porti del nord e Sud Italia devono convivere. C'è spazio per tutti. Il mercato del Centro Europa ha come sbocco naturale i porti del Nord Italia e in particolare quello di Genoca per andare nell'Europa orientale e in Asia. Per fare il salto di qualità serve un nuovo tipo di portualità 5.0. Tradotto: un porto intermodale che si in grado di connettersi velocemente con le reti di trasporto locale. Perché il problema di competitività è proprio qui, nella parte terreste. Per essere protagonisti della via della Seta bisogna anche fare un serio piano di marketing territoriale. Ovvero ideare un pianio di sviluppo che attragga investimenti esteri e italiani. Il modo migliore per farlo è creare una free zone, con incentivi finanziari e semplificazioni burocratiche. Non deve mancare anche un rapporto costante con Università e centri studi per fare formazione. Passa da qui il rilancio delle imprese marittime.

