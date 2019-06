Le tasse crescono, l’Ilva ci ricatta, l’Europa ci bastona: il fallimento è servito, cari sovranisti

Con l’Europa, siamo nella stessa situazione, a parti invertite. Con Di Maio e Conte che provano a scongiurare la procedura d’infrazione in ogni modo, e Salvini che invece spinge per andare allo scontro frontale con Juncker e Moscovici, sperando di incassare un dividendo politico da una battaglia che costerebbe al Paese rubinetti chiusi per almeno 200 miliardi in dieci anni. Anche in questo caso, il margine di manovra è quello che è. Il 2 luglio la Commissione potrebbe dare via libera alla procedura, e i Paesi europei - non ce n’è uno che abbia detto mezza parola in favore dell’Italia - prontissimi a ratificarla il 9. Non ce lo vediamo, Salvini che cede, ma abbiamo la netta sensazione che, in qualche modo, sarà costretto a farlo.

La truffa è servita, insomma, e bisogna essere ciechi, o tifosi gialloverdi da curva sud, per non accorgersene. Fino a oggi, a pagarla è stato Di Maio, vittima della sua stessa propaganda da balcone e da convention, con un reddito di cittadinanza che si è sgonfiato, rispetto alle aspettative iniziale, come un sufflé quando esce dal forno. Il prossimo sarà Salvini, che al netto del bullismo sui migranti e di un brodino chiamato Quota 100, sta aumentando le tasse e deprimendo l’economia peggio di un governo tecnico, riuscendo nell’impresa di peggiorare ulteriormente pure le poste di bilancio. Se questi sono i sovranisti, ridateci Monti, e in fretta.