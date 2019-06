Furti hi-tech: ecco come un ladro di automobili può rubarci persino l’identità

L’Italia di oggi non è mai stata così sicura. Il numero delle rapine è calato del -20,9% (6.053 tra gennaio e marzo 2019 rispetto alle 7.653 del periodo 2018), soprattutto quelle in strada (-25%), come del resto quello dei furti -15,1% (252.603 a fronte di 297.698). Meno delitti, meno omicidi e meno stupri. Insomma, un bilancio niente male, se non per un numero zoppo che porta con sé, a cascata, nuovi fronti della ricettazione: ovvero il furto di auto. Secondo LoJack Italia, l’azienda che si occupa di individuare e recuperare le auto rubate, negli ultimi quindici anni sono scomparsi senza che se ne abbia più traccia circa 1,2 milioni di veicoli. La direzione centrale della Polizia criminale ha, pertanto, confermato il trend positivo in linea con il calo dei furti in senso lato, anche se per l’appunto con una sostanziale differenza di cifre. Il furto di autovetture è calato del -8,8%, dopo lustri di splendore dove erano circa 100mila i veicoli che sparivano annualmente.

Un cambio di rotta che sì lancia fuori moda il classico furto alla Renato Rinino, ma per un motivo ben preciso: le nuove rapine, adesso, sono hi­-tech. Bmw, Mercedes, Fiat o Nissan non fa più differenza: il veicolo è diventato un contenitore, smartphone, pc e i vari device, invece, il contenuto. Kaspersky Lab notifica come ogni mese vengono persi e rubati circa 23 mila device, fonte e carburante di un mercato nero difficilmente calcolabile.

Basta chiave universale e addio finestrino in frantumi, il futuro si chiama NLJD (“non linear junction detector” o rivelatore di giunzione non lineare), un dispositivo composto da un emettitore e un ricevitore di segnale radio in grado di segnalare la presenza di un dispositivo elettronico, acceso e non, nelle vicinanze. L’apparecchio illumina una piccola regione con un segnale RF ad alta frequenza e ogni device che presenta connessioni non lineari rettificherà il segnale, rispondendo così con delle armoniche che rilevano la sua presenza al NLJD.