Dite ciao ciao a 200 miliardi: ecco tutti i soldi europei che l’Italia perderà con la procedura d’infrazione

In questa estate italiana sarà impossibile sfuggire a due argomenti di conversazione: il caldo implacabile e la procedura d’infrazione. Ma almeno per risolvere il problema dell’afa esiste il condizionatore. A parte gli addetti ai lavori a parte, per molti “procedura d’infrazione” è diventata una parola vuota. Non si capisce cosa succederà il 9 luglio quando 18 ministri delle finanze dei Paesi che hanno l’euro decideranno se avviare la procedura contro l’Italia. Ci sarà un semplice rimprovero e una pacca sulla spalla, o qualcosa di più? Arriverà la Troika a Palazzo Chigi? Non proprio. Ma comunque saranno cattive notizie. Permetteci di riassumere per voi l’articolo 126 del trattato sull’Ue. Se il governo non spiegherà in concreto come intende diminuire il debito pubblico, dopo un altro richiamo di Bruxelles, entro agosto dovrà congelare 3,6 miliardi in un deposito infruttifero. Dopo tre o sei mesi, quello 0,2% del Pil potrebbe diventare lo 0.5%: nove miliardi. E non sarebbero più soldi congelati, ma verrebbero consegnati a Bruxelles sotto forma di multa. E se ad aprile-maggio non rispettassimo ancora le raccomandazioni perderemmo due grandi fonti di finanziamento: i fondi strutturali Ue e i prestiti concessi dalla Banca europea degli investimenti. Tradotto: addio a 75,2 miliardi di fondi che dovremmo ricevere fino al 2020, ciaone a 1,3 miliardi per mettere a posto tremila scuole che cadono a pezzi, e un abbraccio ai fondi che mantengono in piedi i ponti, le strade e le asl nel Mezzogiorno.

Un’ipotesi remota? Lo era anche l’idea di ricevere una proposta della procedura per debito eccessivo. Non era mai successo prima. Se questo governo vuole mantenere il reddito di cittadinanza, quota 100 e allo stesso tempo fare la flat tax senza tagliare la spesa pubblica, a qualcosa dovrà rinunciare. Tutto giusto, tutto legittimo: ma bisogna sapere a cosa si va incontro. Anche solo per capire a chi bisognerà davvero dare la colpa, se le cose andassero male. Non è terrorismo psicologico ma il dovere di far capire cosa perderemo da qui in avanti se non ci sarà una mediazione. Basta guardare il report uscito ieri sulla gestione annuale del bilancio dell'UE nel 2018 per capire quanto sarebbe dannoso perdere quei finanziamenti. Nelle 264 pagine del documento si valuta come sono stati investiti i 400 miliardi che derivano dal bilancio comunitario e dai presisti della Bei e quale impatto hanno avuto nelle economie dei vari Paesi Ue. E l’Italia ne ha beneficiato molto.