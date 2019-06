Perdete ogni speranza, gialloverdi: nessun trucco di bilancio ci salverà dalla procedura d’infrazione

Non ci siamo. Bruxelles l’ha detto ancora una volta. Mancano almeno due miliardi per tappare il buco di nove miliardi nei conti del 2018 e 2019, anni in cui l’Italia ha continuato ad aumentare il debito pubblico in rapporto al prodotto lordo: nel 2018 il debito è stato pari al 132,2%, rispetto al 131,4% del 2017, nel 2019 si attesterà al 133,7% e nel 2020 raggiungerà il 135,2% . La Commissione ha concesso una proroga di un’altra settimana, però la procedura d’infrazione per debito che di fatto commissiarierà l’Italia per cinque anni, resta dietro la porta. La decisione toccherà alla riunione del ministri delle Finanze europei indetta per il 9 luglio, ma di fronte a un netto via libera della Commissione, sarà impossibile non passare sotto le forche caudine. Anche perché il governo italiano deve offrire serie garanzie di misure serie, credibili e non una tantum per evitare l’aumento dell’Iva l’anno prossimo. Si tratta come ormai è arcinoto di circa 23 miliardi di euro.

Che cosa ha messo sul piatto finora il ministro Tria? Minori spese per quota 100 e il reddito di cittadinanza, il dividendo della Cassa depositi e prestiti pari a circa un miliardo e parte dell’assegno che la Banca d’Italia ha versato al Tesoro, pari a 5,7 miliardi, più dei 3,9 miliardi versati l’anno precedente. Più il contenzioso con Gucci che pagherà al fisco un miliardo e 250 milioni per imposte non pagate sulle attività italiane. Si tratta di poste straordinarie che non corrispondono alla vera richiesta di Bruxelles, cioè una riduzione del deficit strutturale, cioè al netto degli interventi una tantum e delle variazioni del ciclo economico. Il governo si era impegnato per un taglio dello 0,3% che non è stato realizzato. Se mettiamo insieme 2018 e 2019, si arriva a uno scarto dello 0,7%, pari a 12 miliardi. La Commissione non chiede di tappare il buco integralmente, ma non si accontenta di finanza creativa. Invece è esattamente quel che il governo sta cercando di fare.