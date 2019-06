Salvini ora rischia di perdere il suo seggio calabrese in Senato (e la maggioranza traballa)

Matteo Salvini potrebbe restare senza il suo seggio calabrese in Senato. La Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama ha avviato la procedura per la riassegnazione del seggio del ministro dell’Interno all’esponente calabrese di Forza Italia Fulvia Caligiuri. Al leader della Lega sarebbero stati assegnati quasi 3mila voti in più (2.916) per un errore di compilazione dei verbali della Corte d’Appello di Catanzaro al momento della registrazione dei risultati. Il leader della Lega non perderebbe il suo posto in Senato, ma “migrerebbe” nel seggio del Lazio, dove si era pure candidato alle ultime politiche. La maggioranza di governo rinuncerebbe così a un altro posto in Senato, avvicinandosi alla soglia di “pericolo”, a soli due voti sopra la maggioranza di 161. Soprattutto dopo che anche la senatrice Paola Nugnes ha deciso di dire addio al Movimento Cinque Stelle.

L’avvio della procedura di contestazione sul voto di Salvini, in realtà, è solo il primo passo per la riassegnazione della poltrona conquistata nel collegio plurinominale Calabria 1. “Su proposta del relatore per la Regione Calabria Balboni, si è deciso all’unanimità di aprire la procedura di contestazione dell’elezione del senatore Matteo Salvini, al cui posto subentrerebbe la candidata di Forza Italia, Fulvia Michela Caligiuri”, ha fatto sapere in una nota la giunta presieduta dal forzista Maurizio Gasparri. “Si precisa peraltro che, essendo stato eletto in più regioni, qualora fosse definitivamente approvata la procedura di contestazione, il senatore Salvini conserverebbe comunque il proprio seggio, che sarebbe assegnato nel Lazio”.

Dopo le politiche, Fulvia Caligiuri, prima dei non eletti in Calabria, ha fatto ricorso contro le presunte irregolarità nella registrazione dei voti ricevuti, chiedendo quindi il riconteggio. Tra gli errori contestati, l’inversione dei voti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, oltre che una scorretta suddivisione dei voti tra i candidati della coalizione di centrodestra, che sarebbero stati attribuiti tutti alla Lega. Salvini si è subito opposto al ricorso in giunta, riservandosi di ricostruire la vicenda. «Praticamente prende tempo», aveva commentato Caligiuri. «Una resistenza che da lui non mi aspettavo. Dal ministro dell’Interno mi aspetto soprattutto il rispetto delle regole».