Boris Johnson è il premier perfetto per tutti (tranne che per il Regno Unito)

Manca meno di un mese alla proclamazione del prossimo premier del Regno Unito ma sappiamo già chi vincerà: Boris Johnson. Lo scontro con l’altro candidato Jeremy Hunt nelle primarie del partito conservatore è solo una formalità. La maggioranza degli iscritti voterà l’ex sindaco di Londra ed ex ministro degli Esteri perché lo considerano il leader migliore per concludere la stagione della Brexit, in un modo o nell’altro. Fa sorridere l’idea, ma l’uomo che ha collezionato più gaffes nella storia politica inglese è il premier ideale per tutti, anche per i suoi avversari. Piace ai 17 milioni di leavers che il 23 giugno di tre anni fa votarono al referendum per uscire dal Regno Unito. È perfetto per l’Unione europea che avrà ancora una scusa per mostrare al mondo di essere unita per sfruttare gli errori di comunicazione di Johnson. E soprattutto la Commissione europea avrà il suo perfetto capro espiatorio e non dovrà assumersi la piena responsabilità dei danni di un’uscita del Regno Unito senza accordo perché è quello che Boris ha sempre promesso dal primo giorno della campagna referendaria. Johnson piace anche al leader dell’opposizione, Jeremy Corbyn, perché farebbe sembrare il novecentesco leader del partito laburista un politico moderato e assennato. E ovviamente Johnson è il candidato perfetto per la Casa Bianca, visto il suo rapporto privilegiato con Donald Trump con cui ha condiviso il consigliere politico, Steve Bannon.

Boris Johnson vincerà le primarie dei conservatori perché nessuno vuole rivivere la fotocopia sbiadita della stagione politica di Theresa May. Lo sfidante di Johnson è l’attuale ministro degli Esteri inglese Jeremy Hunt che non ha mai escluso un rinvio oltre il 31 ottobre della Brexit. Anzi, tre giorni fa in un’intervista alla Bbc ha definito fake quella scadenza e rispettarla «porterebbe a alle elezioni anticipate consegnando le chiavi del Paese a Jeremy Corbyn». Ma dopo quasi un anno di stallo in Parlamento non è più il tempo di mediazioni. La maggioranza dei parlamentari non voterà mai per l’accordo siglato con l’Unione europea e Bruxelles ha già fatto capire che non c’è margine di trattativa. La realtà ha mostrato quanto sia impossibile risolvere l’enigma del confine con l’Irlanda. Se non c’è si rimane nel mercato unico e addio Brexit. Se si rimettono dogane e posti di blocco addio Ue ma con il rischio di veder tornare gli attentati terroristici. C’è bisogno di incoscienza al potere e un uomo che prometta soluzioni non ortodosse. Chi meglio di Johnson che ha detto fin dal primo giorno di voler far uscire il Regno Unito dall’Unione europea il 31 ottobre, con o senza accordo? Certo, ieri ha detto che l'ipotesi di no deal è una su un milione, ma sembrano frasi tattiche per superare gli ultimi ostacoli all'interno dei conservatori. L'ex sindaco di Londra ha un altro pregio: sgonfierebbe il Brexit Party di Nigel Farage che ha vinto le ultime elezioni europee con il 32% dei voti. Farage e Johnson la pensano allo stesso modo sulla Brexit e questo porterebbe anche più unità all'interno del partito conservatore diviso tra moderati e ultrabrexiteers. Non a caso ieri Farage ha lanciato l'idea di un patto elettorale per andare a elezioni insieme e realizzare la Brexit con un nuovo mandato, insieme.