Il vaffanculo dopo il disastro: così Casaleggio vuole riportare i Cinque Stelle all’opposizione

A minacciare davvero la fragile tenuta del governo non sono l’autonomia, l’Ilva, la Tav o la Flat tax, figuriamoci - Di Maio e i suoi hanno capito che la loro assicurazione sulla vita consiste nel cedere flessuosamente a ogni richiesta di Salvini – no: la scossa verrà da dentro il movimento Cinque stelle e a darla materialmente sarà Di Battista, con la regia di Davide Casaleggio.

Dopo il disastro delle europee l’impresario-demiurgo dei Cinque Stelle s’è convinto di due cose: che la leadership di Di Maio ha fallito e che per salvare il salvabile – brand e sopravvivenza del movimento – occorre un ripiegamento. Una ritirata che riporti all’opposizione il Movimento, lontano da un potere che i grillini hanno dimostrato di non sapere gestire né usare.

Può essere raccontata come una ritirata strategica ma è l’ammissione tacita di una sconfitta. Casaleggio ha in mente infatti una demolizione controllata dell’attuale assetto del movimento: Di Maio e il gruppo parlamentare – è la sua analisi - non sono più in grado di reggere la situazione e lo spettacolo che stanno dando, l’essere avvinghiati alle caviglie di Salvini per sopravvivere, è avvilente. D’altra parte non c’è nel movimento un personale politico in grado di sostituire la leadership di Di Maio e governare il paese. L’ultima spiaggia è la carta Di Battista. Tornare a far casino.

Il terremoto è già cominciato e cresce di intensità con gli attacchi sempre più pesanti che Dibba porta all’intesa gialloverde, a suo “fratello” Giggino Di Maio, ai cadreghisti a Cinque Stelle. L’anima critica del movimento – così la chiamano i suoi sponsor - è pronta a scendere in campo, a candidarsi alle prossime elezioni, a correre per la leadership del partito. Le sue esternazioni stavolta sono qualcosa di più delle solite pièce, di quelle battute estemporanee lanciate dal Sudamerica tra un giro in canoa e una pennichella sull’amaca. Sono invece colpi diretti a far venir giù l’asse Salvini-Di Maio, a metter fine a una gestione dei Cinque Stelle istituzionale e sistemica e calare il sipario sul governo. Nessuna ammissione da parte di Casaleggio riguardo l’asse con Di Battista anzi smentite perentorie e accuse di mestare nel torbido a chi osserva e descrive i movimenti in casa Cinque Stelle.