Concorsi truccati, indagati 40 professori, sospeso il rettore di Catania

Francesco Basile, il rettore dell’Università di Catania è stato sospeso dalla sua funzione, e con lui altri nove professori dello stesso ateneo. I dieci risultano indagati per associazione a delinquere, corruzione, turbativa d’asta, in relazione a concorsi truccati.

In questi giorni la Digos ha avviato un’indagine (“Università bandita”) su 27 concorsi, di cui 17 per professore ordinario, 4 per associato, 6 per ricercatore. Gli indagati sono circa 40 e si trovano negli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona.

Alle 10 di oggi è prevista, presso la procura della Repubblica di Catania, una conferenza stampa degli inquirenti.