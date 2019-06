Di Maio contro Autostrade: tutta la follia dei Cinque Stelle in un solo caso

Non solo. Perché dobbiamo ricordarci da cosa nasce tutto quanto. Dall’improvvida dichiarazione del ministro Toninelli, Cinque Stelle pure lui, che poche ore dopo la tragedia del Ponte Morandi, dando per scontata la responsabilità di Autostrade, aveva già annunciato la revoca della concessione. Anche in questo caso, una follia necessaria a sviare l’attenzione da alcune improvvide dichiarazioni apparse mesi prima sul blog di Beppe Grillo che per motivare il No pentastellato contro la gronda autostradale parlavano della “favoletta dell’imminente crollo del Ponte Morandi”. Anche in quel caso, chissenefrega delle indagini, chissenefrega dei processi, chissenefrega della tutela del risparmio degli italiani. Più importante preservare il Movimento dalle polemiche (si è visto poi con quali straordinari risultati).

Sappiamo già come andrà a finire, peraltro. Che anche sulla vicenda Atlantia, così come con l’Ilva, così come con la Tav, così come accade dal 1 giugno 2018 a questa parte, toccherà a Salvini fare la parte di quello che rassicura investitori e risparmiatori, che si legittima agli occhi delle istituzioni come interlocutore credibile e di buonsenso e che passa all’incasso dei voti, tenendosi i Cinque Stelle come fossero servi sciocchi che non gli rompono le scatole su nulla, e usando la loro follia politica per legittimarsi come uomo di governo. Applausi a scena aperta, davvero.