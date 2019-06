Più Greta, meno Salvini: sono i cambiamenti climatici che fanno migrare le persone, non le navi delle Ong

Ecco perchè il caso Sea Watch può essere il paradigma di questi scenari. Un caso da calura estiva che scalda le teste e non i cuori, una briciola nel grande mare delle tragedie, dei numeri, delle statistiche, degli scenari del nostro tempo. Usare la Sea Watch come grimaldello propagandistico, accompagnato da consuete volgarità (la comandante « sbruffoncella ») nei confronti di chi rischia la vita, è un ennesimo tentativo di chiudere gli occhi e di farli chiudere all’opinione pubblica e al proprio elettorato, blandendola con esibizioni muscolari. Sea Watch diventa caso politico perchè solo così si nasconde la realtà dei problemi e si imbastiscono polemiche senza capo nè coda che imprigionano giornali, televisioni, la politica in un dibattito estenuante e senza sbocco, perchè, a torto o a ragione, tutti abbaiano alla luna.

Il ministro Salvini ha qualche ragione nel richiamare l’Europa alle proprie responsabilità. Ma non può fare finta che non esistano nostre responsabilità in rapporto alla nostra politica migratoria, al nostro isolamento in Europa, alle nostre strizzatine d’occhio ai governi sovranisti che tutto vogliono fuorchè darci una mano, né ignorare il fatto che Paesi come la Germania hanno accolto e integrato percentuali di migranti ben superiori alle nostre. Né si può fare finta di non sapere che centinaia di migranti continuano ad arrivare con mezzi di fortuna e che centinaia di migranti sono rispediti in Italia attraverso gli aeroporti.

Se davvero si vuole usare la SeaWatch per svegliare l’Europa, lo si faccia con la dignità del ruolo, nel rispetto di chi sta soffrendo da giorni e di chi rischia la vita per portare un aiuto. Si tratta di esseri umani, non di cose da tenere al largo. O alla larga come sembra di sentire dire nel lessico leghista. Non sarà uno sbarco in più o in meno a cambiare il corso delle cose, ma un gesto di umanità potrebbe essere il primo passo per costruire una politica condivisa, basata sulla realtà e non sulla sua negazione.