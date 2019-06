Le buone pratiche delle “comunità eretiche”: il nuovo parte dalla collaborazione

Quando qualche mese fa scrivevamo che, in mancanza di una politica di sinistra degna di questo nome, l’alternativa che intercettasse la domanda di una “sinistra diffusa” presente nel paese sarebbe arrivata dal basso, guardavamo con interesse a tutte le esperienze di associazionismo, innovazione grassroots, esperienze di cittadinanza attiva che si muovono fuori dai circuiti istituzionali (non evitandoli, ma seguendo in prima battuta logiche diverse) e cercano di segnare il campo da gioco fuori dalla dinamica partitica che. in questo momento, è più interessata alla sopravvivenza che altro. Una di queste esperienze è la Scuola Open Source di Bari, un «luogo dedicato all’innovazione, sociale e tecnologica, dove svolgere attività didattiche, culturali e di ricerca». Attiva già da qualche anno, la Scuola si occupa di promuovere nuove pratiche aggregative e nuovi modelli di azione civica come un hackerspace dove le persone si possono incontrare e collaborare ai progetti più disparati (dall’editoria alla robotica); un centro del riuso, per affrontare il tema dell’obsolescenza degli oggetti e un FabLab. Il tutto all’insegna della nonlinearità, della didattica aperta e della collaborazione.

Si tratta di un esempio virtuoso e sinceramente partecipativo, che ogni anni cerca di portare avanti la propria missione aggiungendo un tassello in più. In questo schema si inserisce “XYZ2019 - Comunità Eretiche”, il laboratorio di ricerca e co-progettazione che si terrà al Convento Meridiano di Cerreto Sannita in provincia di Benevento dal 23 al 31 luglio. «È la prima volta che un Convento in un’area interna viene dato in concessione gratuità per promuovere progetti di rigenerazione urbana» ci spiega Alessandro Tartaglia, project manager della Scuola. «Siamo dentro un contesto particolare, quello del Sannio, della Valle Telesina, nell’Appennino campano. E negli anni questo convento è riuscito a diventare un polo attrattivo grazie a una Ats — associazione temporanea di scopo — guidata dall’associazione di Promozione Sociale "Mediterraneo Comune", che sta avviando la creazione di questo CPCI, centro di produzione culturale indipendente, che diventerà un altro punto su una mappa che si sta arricchendo insieme a luoghi come Macao, Wemake e Ex-Fadda. Un progetto che ha già suscitato molto interesse vincendo il bando Culturability di quest’anno». La particolarità ulteriore, ci spiega, è che: «questo tipo di azione ha come scopo ultimo la valorizzazione dei beni comuni. Inoltre, si tratta di un esperimento che vuole creare un luogo autogestito di innovazione sociale e trasformazione culturale».