Carola Rackete non è un’eroina, siamo noi che facciamo schifo

Carola Rackete non è un’eroina. In un mondo normale non c’è niente di eroico nel trarre in salvo 42 esseri umani. È qualcosa che dovrebbe fare lo Stato, o la società civile, adempiendo alle regole sul soccorso in mare, ai trattati sui rifugiati politici, alle dichiarazioni universali sui diritti dell’uomo su cui si fonda l’Europa moderna. Carola Rackete non ha fatto altro che adempiere a quelle leggi, a quell’idea di società, a quell’idea di Europa. Null’altro. Ha soccorso degli esseri umani che chiedevano aiuto. Li ha accompagnati in un porto sicuro. Si è consegnata alle forze dell’ordine, affinché le sue azioni fossero giudicate.

Perché ciò che è terrificante è che quello di Carola Rackete, nell’Italia del 2019 sia rubricato ad atto di disobbedienza. Che la gente inneggi alle manette per la capitana della Sea Watch 3, che voglia la gogna per una persona colpevole di averne salvate quarantadue, che chieda legalità e rispetto della legge - una legge piena di falle e contraddizioni, peraltro - nel Paese dell’illegalità diffusa, inneggiando a un ministro che si è trincerato dietro l’immunità per scampare a un processo per sequestro di persona, leader di un partito che deve restituire 49 milioni allo Stato.

E quel che non diciamo - perché ancora ce ne vergogniamo, ma non ci vorrà molto - è che lo facciamo perché quelle quarantadue persone sono nere e straniere. Come nere e straniere sono le persone escluse dal reddito di cittadinanza. Così come neri e stranieri erano i bambini cui si voleva togliere il diritto a mensa e scuolabus a Lodi. Così come neri e stranieri sono gli spauracchi - “le risorse”, “gli amici della Boldrini”, le “maledette” - che da anni sono agitati dall'attuale ministro dell’interno per dare corpo al terrore per il futuro dell’Italiano Medio, offrendogli un comodo capro espiatorio, un’apocalisse alle porte da sventare quasi fosse un videogioco - la sostituzione etnica -, un povero più povero di lui addosso al quale riversare tutte le sue frustrazioni e il suo odio represso.