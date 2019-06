“La versione di Fenoglio” di Carofiglio è narrativa stracotta. Per un poliziesco sotto l’ombrellone, recuperate Scerbanenco

La carota. Per una volta, la ‘quarta’ – ad essere precisi ‘l’ala’ sinistra – aveva ragione, ma niente ti convince più di quella magrezza, il naso come un machete e gli occhi, notturni, di chi dell’uomo sa il sangue, il miele, perché l’opera è anche incardinata nel viso. “Sembrano soggetti di un film di Scorsese o Abel Ferrara o Tarantino: fulminanti gangster stories di un mondo spietato dove l’unico barlume risulta essere una certa lealtà primordiale”, diceva ‘l’ala’. Poco dopo avrei detto: questo pare il padre di James Ellroy ed è pure più bravo. Oreste Del Buono, piuttosto, che ne sa più di me, sentiva odore di Simenon nelle sue pagine. No, non dico i libri più celebri, Venere privata, per dire, con quei bagliori bianchi nella notte dell’umanità – “raccontare la vita di un uomo non è forse una preghiera?” –, ma gli esordi di Giorgio Scerbanenco, il putiferio di racconti pubblicati tra i Trenta e i Quaranta, dal Secolo Illustrato al Corriere della Sera, quelli hanno l’indimenticabile di un chiodo piantato in fronte.

Dello scrittore, qui, si coglie l’istinto animalesco, la capacità di stare dentro il metro quadro della formula giornalistica – poche pagine, pochi ghiribizzi esistenziali, obbligo d’imitare l’hard boiled americano – e di evadere con sonora bravura. Scerbanenco non ha bisogno di frantumare la narrazione con i dettagli perché ci piglia per i capelli gettandoci dentro una storia, che spesso ha sonorità inquiete. In La mamma di Burton, ad esempio, c’è la suddetta madre che ritrova il figlio, canaglia, dopo tre anni, finge di non sapere dove sta, è preda di un trabocchetto da parte dei poliziotti, fa la fine che fa: letterariamente superba. Mentre il figlio “fu preso vivo e quindi adatto per la sedia elettrica” – cinismo superbo – lei, “fortunatamente, questo non lo seppe mai. Quando sentì come una mazzata terribile alla testa (era un proiettile che le trapassava la tempia destra) una nebbia rossa allagò improvvisamente il suo sguardo e in quella le sembrò di vedere Bob sorridere allontanandosi, facendosi sempre più lontano, sempre più lontano”. Che finale geniale, capitalizzando l’economia di mezzi a disposizione, come uno che con un tot di paglia ti faccia la Pietà. Più che a Chandler – che spopola in quel cerchio d’anni – Scerbanenco pare mirare a Poe e prefigura talenti assoluti come Richard Matheson.

Ma i ‘pezzi’ straordinari sono tanti: il racconto Sono innocente?, ad esempio, un noir dostoevskijano. L’incipit laconico – “Circa tre anni fa io investii un uomo con la mia macchina e lo uccisi” – dà sfogo a una rivelazione allucinata: l’uomo investito era il marito della donna che ora, tre anni dopo, è l’amante dell’io che narra. La scoperta provoca atroci turbe. L’agnizione finale è folle: “Voglio che si riapra il processo dell’investimento per decidere se io investii quell’uomo premeditatamente o no”. In ogni luogo, le vertigini della psiche non diventano mai, in Scerbanenco, vieto psicologismo, la crudeltà è ovunque ma non sbrodola, i buoni non esistono, ma ogni fatto, ogni volto, è ammantato da poderosa pietà. A 50 anni dalla morte di questo geniale poligrafo, La Nave di Teseo, dopo aver pubblicato la biografia ad opera della figlia Cecilia, Il fabbricante di storie, ne sta rieditando l’opera: l’ultimo libro in ordine di apparizione è Appuntamento a Trieste (in origine: 1953). Leggere ora Scerbanenco fa un effetto strano: sembra molto più pimpante lui di Carofiglio. Come mai? Forse, facendo il verso a Leopardi, potremmo dire che la letteratura invecchia peggiorando. O sono i lettori, inesorabilmente, a peggiorare?

Giorgio Scerbanenco, Nebbia sul Naviglio e altri racconti gialli e neri, Sellerio 2011, pp.208, euro 13,00

Giorgio Scerbanenco, Appuntamento a Trieste, La Nave di Teseo 2019, pp.298, euro 17,00