Trema la Merkel, trema l’Europa: ecco perché senza Angela siamo tutti nei guai

È stata ancora Angela, in questo caso non si sa se più Kanzlerin o più Mutti, vista l’età dell’avversario, a frenare le ambizioni di Emmanuel Macron, il principino populista di Francia, che parlava tanto di Europa e intanto lavorava per trasformarla in un feudo franco-tedesco, come il trattato di Aquisgrana firmato con la stessa Merkel dimostra. Poi, come sempre, Macron si è dato allo sport preferito, “France avant tout!”, ed è stata la Merkel a mettersi di traverso, anche a costo di mandare avanti la sua erede, Annegrette Kramp-Karrenbauer, con proposte che non solo smentiscono Macron ma lo stesso trattato di Aquisgrana. Ed è stata infine la Merkel, con quello stile fatto di poche parole, a tener dritta la barra europea sulla Brexit, facendo rimandare al mittente, la povera Theresa May, le sempre più confuse richieste inglesi per una rinegoziazione del patto d’uscita.

A proposito di Macron e di Brexit. Vedrete, Angela sarà rimpianta anche dai movimenti del populismo neo-nazionalista. Perché lei dava un’impronta all’Europa, il che era per tutti un duplice vantaggio. Un’impronta comunque c’era (e come dicono i medici: meglio una cura di tante cure insieme; meglio una cura modesta che nessuna cura) e intanto, se volevi, sapevi chi criticare. Comodo.

Ma domani? In quest’Europa dove ognuno è populista a modo suo e dove ognuno è nazionalista pro domo sua, tra i leader come Orban e Salvini che si chiamano amici ma non vanno d’accordo su quasi nulla, nella Ue che tutti criticano (a sentirli, sono proprio gli europeisti i più convinti che occorre cambiare) ma che nessuno vuole più scassare, chi la darà l’impronta? Lo spagnolo Sanchez? L’olandese Rutte? Il finlandese Rinne?

Vedrete, ricorderemo i tremori di Angela. Le Mutti non tremano. Quando succede non è un buon segno.