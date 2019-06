Colpo di sole a Roma? Ecco le cinque migliori gelaterie della Capitale

Otaleg

Otaleg è il nome rovesciato di gelato. Creatura di Marco Radicioni, questa gelateria nasce e si afferma in via dei Colli Portuensi, ma dall’inizio di giugno 2018 ha trovato un secondo indirizzo più centrale, in via di San Cosimato. Trastevere, insomma, ma in uno spazio ancora raccolto che non soffre gli eccessi della movida notturna più accanita: la posizione è ideale per un gelato pomeridiano a passeggio tra i vicoli del rione. La gelateria offre due novità assolute nella storia dell’insegna: la grattachecca e il frozen yogurt.

Oltre alla selezione maniacale degli ingredienti e l’attenzione per la stagionalità, a fare la differenza qui è la creatività di Marco, grande ricercatore che non smette di sperimentare, giocando con gli accostamenti e i contrasti di sapori, profumi e consistenze. C’è la crema con limone e arancia a base di latte nobile della Ciociaria, il pistacchio declinato in tante varianti, la frutta fresca, in purezza o impreziosita da altri ingredienti, e le tante sfumature di cioccolato con diversi cru e percentuali di cacao, anche senza latte. Radicioni organizza anche degustazioni ed eventi insieme ad altri professionisti del settore.