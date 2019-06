Come Londra 2012: ecco come dovrà essere l’Olimpiade di Milano-Cortina, se vuole essere un successo

E niente, alla fine è andata bene. Milano-Cortina ha battuto la Svezia e ospiterà le Olimpiadi invernali nel 2026. Le grida di esulto del sindaco Sala e dei suoi collaboratori a Losanna sono la prova di un evento che era stato atteso e sperato come pochi altri prima di questo. Dopo l’Expo del 2015, Milano si avvia così ad ospitare un altro dei grandi eventi mondiali ormai diventati sempre più ricorrenti, mentre Cortina d’Ampezzo, già selezionata per i Campionati mondiali di sci alpino 2021, guarda avanti verso un nuovo appuntamento che dovrebbe portarle ulteriori prestigio e notorietà, sia in Italia che all’estero.

Si tratta di una grande occasione per lo sviluppo infrastrutturale, turistico e culturale delle due mete, a riprova della cui unicità è il fatto che «è la prima volta che un evento di questo tipo viene implementato diffusamente e in più località», come spiega a Linkiesta Paola Pierotti, co-fondatrice del PPAN, società di comunicazione e networking per il costruito. Il PPAN si è occupato di recente di raccogliere e diffondere le best practices dei grandi eventi in un database e di raccogliere 20 esempi tra i più noti in una pubblicazione chiamata “Event-able, Host Cities of World Events”, un grande atlante che analizza le caratteristiche chiave, i criteri di valutazione e pro e contro di ciascun grande evento a livello mondiale dal 2004 ad oggi.

Perché se ciascun grande evento è a sé stante in termini di struttura, location e organizzazione, è anche vero che alcuni criteri di valutazione sono imprescindibili e universali, da quelli della sostenibilità ambientale agli indicatori economici. E questo discorso varrà anche per Milano-Cortina, che altro non può fare se non guardare a questi buoni esempi - e soprattutto agli errori - per fare bene e avere successo. Linkiesta ha già parlato dei rischi ambientali, così come quelli di infiltrazioni mafiose che eventi come un’Olimpiade invernale pongono: per evitare o perlomeno cercare di minimizzare il più possibile l’impatto di questi rischi, bisognerà quindi muoversi in fretta.