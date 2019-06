Raffaele Alberto Ventura: “Nella politica di oggi non serve la rabbia, ma nuove strategie”

Quando parli di fact-checking, lo additi tra i problemi del nostro tempo, non tra le soluzioni. Dato che Mentana e David Puente non ci sentono, si può dire, ipersemplificando, che la Verità è sopravvalutata? Che forse ha ragione Confucio a metterla in secondo piano rispetto all’Armonia?

Sicuramente io ho una visione molto "politica" della verità, ma questo peraltro è diventato necessario in un'epoca in cui non esiste più una sola e unica fonte di autorità legittima. E quindi dobbiamo arrangiarci, come dici tu cercare un'armonia tra visioni del mondo. Nel caso del fact-checking, attiro l'attenzione su come i principali argomenti del sapere legittimo sono gli stessi invocati dai più accesi cercatori di "verità alternative": bisogna dubitare di tutto, costruirsi il proprio sapere su misura, eccetera. Questo crea dei mostri. E finisci con gli svitati su Internet che mimano letteralmente le pose di Burioni: gli economisti della domenica che invitano gli altri a studiare l'economia, o certi piccoli guru che non esitano a ricorrere al principio di autorità per mettere a tacere le critiche. Alla faccia dei "professoroni snob"...

Nel tuo saggio parli di un mondo in cui anche il dissenso soggiace alle logiche della gamification, dove le manifestazioni sovversive vengono documentate con un gusto estetico perfettamente allineato alla narrazione dominante di chi i sovversivi intenderebbero attaccare, e il balaclava diventa allora un’icona stinta peggio del logo cheguevariano sulle magliette, o la maschera anonimizzante di V per Vendetta. Ecco, ti chiedo: in un mondo siffatto, esiste ancora un ultimo, possibile atto genuino di antagonismo? O il capitalismo ha già previsto tutto, lascia sfogare rivolte fittizie in un contesto di governamentalità, come ai tempi dei Saturnalia a Roma, e quindi anche l’atto più estremo è ormai davvero catalogabile in un rassicurante quadrato della matrice di Neo?

Ma abbiamo davvero bisogno della categoria di "antagonismo"? Non sono tanto sicuro. Contro chi? Contro cosa? Semmai abbiamo bisogno di progettualità, di strategia. E anche la domanda se esista un fuori dal capitalismo, in fondo, è mal posta: anche perché tutti usano questa parola in modo diverso, e oggi parlare male del capitalismo si fa benissimo tra le élite o tra i movimenti di destra, perché questa parola è diventata semplicemente un ricettacolo dell'idea di male. Inoltre è chiaro che se di fronte hai la Cina, che sta portando il capitalismo al suo punto di perfezionamento più alto, non puoi pensare a un'uscita unilaterale da un sistema che fa prevalere proprio le scale di produzione più ampie. Resta sicuramente uno spazio, oggi, per una riflessione sulla legge del valore (che governa lo scambio ineguale tra gli individui e le nazioni) e sulla logica del progresso, ma non possiamo permetterci nessuna ingenuità. Oggi lottiamo per sopravvivere.

Le elezioni europee sono appena passate. Qual è la forza politica che occupa lo spazio più innovativo nello scacchiere continentale? E soprattutto: esiste ancora un cluster di valori non contraddittori da aggregare per una nuova proposta politica?

Nel libro io propongo di ripartire dall'unica "volontà generale" sicuramente condivisa in una società lacerata: la tolleranza, la volontà di convivere assieme. Non c'è altra volontà che possa metterci tutti d'accordo. Cominciamo da qui.