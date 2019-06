L’indennità più alta o l’assunzione dopo lo stage? Ecco quali sono le aziende migliori per i giovani

Non tutte le aziende sono uguali, si sa. E se è vero che ce ne sono tante che non brillano per attenzione verso i propri dipendenti, è vero anche che sempre di più si sta diffondendo la consapevolezza che investire sul capitale umano sia la mossa strategica più lungimirante ed efficace nel medio-lungo periodo. Così sempre più numerose sono le aziende che si impegnano per garantire buone condizioni di lavoro ai propri dipendenti – per esempio creando ambienti di lavoro inclusivi e flessibili, sforzandosi di assicurare pari opportunità nei percorsi di carriera, investendo in formazione continua.

Tutto bene, ma questo riguarda i dipendenti. E… gli stagisti? Si tratta di una categoria a parte, perché non sono dipendenti di un’azienda: sono persone, perlopiù giovani, che stanno facendo “solo” un percorso formativo. Eppure anche su di loro è importante investire. Anche per loro è importante costruire delle buone policy, garantire condizioni economiche dignitose: il tirocinio è molto spesso il primo passo nel mondo del lavoro e quanto più viene svolto in un clima positivo, tanto più sarà proficua l’esperienza sia per la persona che lo fa sia per l’azienda che lo ospita.

Lo sanno bene le imprese del network della Repubblica degli Stagisti, testata online focalizzata sull’occupazione giovanile. Queste aziende - complessivamente un’ottantina, 34 nomi - si impegnano a garantire buoni condizioni di stage e di lavoro ai giovani.