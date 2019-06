C’è solo un modo per evitare altre Sea Watch: cambiare il trattato di Dublino

Se davvero Salvini avesse avuto a cuore la risoluzione del problema dei flussi migratori, si sarebbe potuto almeno presentare ai vertici europei che si sono tenuti in questi mesi sul tema, e che invece ha puntualmente disertato nell’85% dei casi per andare in giro a fare campagna elettorale tra le piazze e le poltrone di Barbara D’Urso. Pronto a sfregrarsi le mani, in attesa dell’ennesimo scontro in mare con la ong e la capitana cattiva di turno.

Ora Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell’Ue hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i 40 naufraghi a bordo della Sea Watch 3. Ma non sarà questo “sforzo di solidarietà”, come lo ha definito la portavoce del commissario all’immigrazione Dimitri Avramopoulos, a risolvere la questione migrazione. Non basterà il collocamento o lo sbarco di 40 persone a gestire le partenze dalla Libia. Non basterà uno “sforzo di solidarietà”, davanti a un fenomeno di portata storica di questo tipo.

L’unica decisione che potrebbe aiutare l’Italia è una riforma strutturale del trattato di Dublino. Quella a cui i partiti dell governo gialloverde si sono opposti, pur dicendo ora di volere la redistribuzione dei migranti contro gli Stati europei egoisti, Olanda in primis, che invece li respingono. Giochi politico-elettorali di una politica, non solo italiana, che guarda alle percentuali di consenso di domani, senza neanche spingere oltre il naso per capire cosa potrebbe accadere dopodomani. E l’immigrazione, si sa, è uno dei temi che più può spostare l’indice del gradimento elettorale. Urlando “al lupo al lupo” contro una ong con 40 migranti a bordo, di fronte a un continente di oltre 700 milioni di persone.

La battuta di Jean Asselborn, ministro degli esteri del Lussemburgo, alla fine potrebbe rivelarsi profetica: «Per Pasqua avremo un compromesso sulla riforma di Dublino. Ma non so di quale anno».