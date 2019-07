Accetta un consiglio, Beppe Sala: Milano non è l’Italia (e così non vincerai mai)

Sala ha ragione quando dice che Milano ha fatto un salto in avanti sulle principali questioni che garantiscono il buon funzionamento di una città, “dai trasporti ai rifiuti”. Ma abbiamo la sensazione che la meritoria opera di svuotare cassonetti e tenere in funzione scale mobili – da noi romani sommamente apprezzata – non sia sufficiente per reggere un partito e un programma di valore nazionale. Salvo che, dall’alto della Madonnina, del Bosco Verticale, del successo olimpico, delle gratificazioni Expo, non si immagini il resto d’Italia come il Burundi o l’Angola.

Nel caso specifico, poi, questa futuribile Cosa Milanese dovrebbe avere – par di capire – una collocazione moderata. Quindi Centro. Quindi quel tipo di politica quintessenzialmente romana che pesca nell’indecisione, nel calcolo sulla convenienza, nel conteggio di resti e collegi. E davvero non si capisce come si convincerà questo mondo ad appassionarsi a “modelli di socialità diversa rispetto a cui l’ambiente abbia un ruolo centrale”, oppure alle conference call con il sindaco di Londra Sadiq Khan e di Los Angeles Eric Garcetti, o anche a una riforma delle tasse fondata sul sequestro delle automobili e dei beni degli insolventi (sì, è il modello che Sala vorrebbe presentare al ministro dell’Economia).

Senza sembrare presuntuosi o interferenti si vorrebbe dire: attenti agli eccessi di autostima. La vittoria per l’Olimpiade 2026 è senz’altro un trampolino che può suscitare molti tipi di ambizione e un giusto orgoglio rispetto a Roma che quella gara l’ha rifiutata prima di iniziarla, ma il déja vu della Milano da Bere è troppo recente per essere dimenticato. Anche allora – erano gli anni ’80, l’età d’oro dei guadagni di Borsa – Milano si autoelesse campione di una classe d’avanguardia, dello yuppismo più competitivo e dinamico, città degli affari, degli ascensori sociali rapidissimi, e attirò come una calamita chi subiva quel tipo di fascino. Salvo poi accorgersi che non era tutto oro quello che luccicava e che anzi una gran parte di quel racconto di modernità era solo una corsa all’oro, spesso sgangherata, con le ventiquattr’ore piene di quattrini al posto del mulo e del piccone.