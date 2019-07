L’unico errore della capitana Carola? Rivelare il destino infelice di chi la insulta

- Gli sbarchi continuano ad avvenire, decine ogni giorno e con ogni mezzo. La SeaWatch è quindi un pretesto mediatico per nascondere ciò che non si riesce a fermare. Il fatto che la capitana tedesca appartenga alla tipica fauna dell’umanitario/politicamente corretto/siamotutticolpevoli/abbassol’occidente, ne fa soltanto un’attrice della tempesta perfetta, il miglior amico del peggior nemico, ma non sposta nulla e non cambia nulla nella realtà dei problemi.

- L’Europa non fa niente ed è in parte vero. Germania e Francia non ci aiutano perchè ci siamo invischiati in una politica suicida di isolamento, strizzando l’occhio a quei governi sovranisti che agiscono esattamente come noi, cioè a parole e slogan genere fuori tutti. Il trattato di Dublino va rivisto, è vero, ma avete mai visto qualcuno affrontare il tema con i patners europei che contano?

- Salvini sbraita e insulta, ma in un anno di governo non ha espulso o rinviato a casa quasi nessuno dei 600mila sbandierati all’inizio del mandato. Le esibizioni muscolari fuori da un ufficio dove quasi non mette piede servono a nascondere i numeri, non a modificarli.

- La politica e la società italiana fingono di non sapere che l’invecchiamento della popolazione, la fuga di cervelli, il calo demografico, la crescita zero sono questioni ben più gravi e drammatiche di qualche migliaio di disperati in rotta verso le nostre coste. Discutere di SeaWatch e di sbarchi per il resto dell’estate, con la complicità megafonica di media e giornali, serve a chiudere gli occhi sull’inanità e sulla paralisi del governo.