La lotta contro la povertà in Africa? La sta facendo la Cina (e ha ottime probabilità di successo)

Il nostro ottimismo verso il futuro parte – anche – dalla considerazione che, nonostante tutto – e per tutto s’intende le guerre, le tensioni, gli squilibri, eccetera, che pervadono l’attualità mondiale – viviamo, in generale, nella società migliore e più equa di tutti i tempi. E nulla esclude che domani sia meglio di oggi. Per esempio, a livello macro, è indubitabile che l’aspettativa di vita media continui a crescere grazie a migliori condizioni di salute, e a una consapevolezza maggiore sull’importanza di uno stile di vita sano. L’altro tema macro sostanziale è quello della «povertà estrema». E anche in questo senso, la percentuale di quanti vivono nelle condizioni più disagiate – in una soglia di sussistenza che la Banca Mondiale fissa in 1,90 dollari al giorno – è drasticamente diminuita negli ultimi trent’anni. Va però sottolineato che resta un dato altamente drammatico visto che il 10,7% della popolazione mondiale è ancora estremamente povero.

È possibile scendere ulteriormente? E un giorno è pensabile di ridurre quella percentuale a zero? Ragioniamoci. Il grande calo della povertà mondiale dagli anni Ottanta a oggi è coinciso con l’enorme sviluppo della Cina. Nel 1981 l’88% dei cinesi era estremamente povero e nel 2013 la cifra era scesa, incredibilmente, al 2%! La stessa riduzione è avvenuta in maniera minore, ma ugualmente pazzesca, nell’India. Nello stesso periodo di tempo la popolazione povera è infatti diminuita dal 54% al 21% (dati Singularity)!

Nell’Africa sub-sahariana, al contrario, la situazione è peggiorata. Perché se da un lato è migliorata come minor tasso di povertà – 54% nel 1990, 41% nel 2013 – dall’altro lato è massicciamente cresciuta la popolazione continentale con la conseguenza che il numero assoluto di poveri è aumentato a 113 milioni.