Oggi la Corea, domani la Cina: Trump sta davvero vincendole tutte

Allora, come si sta nella Repubblica del Banana? Piaccia o non piaccia, il ciuffo giallo di Donald Trump sta segnando un’epoca e sta cambiando molti assetti fin qui tradizionali della politica globale. In poche parole: quasi tutto ciò che, secondo gli esperti, non poteva funzionare, in realtà funziona. E tutto ciò che doveva ritorcersi contro gli interessi degli americani, in realtà porta loro beneficio. A meno che un incremento del Pil al 3,2% (primo trimestre 2019), l’export in crescita del 3,7% (sempre nel primo trimestre 2019), la disoccupazione ai minimi storici (3,6%, mai così bassa dal 1969) e i salari in aumento (più 3,2%) dopo ere geologiche di stagnazione siano da considerare un indicatore negativo.

La stessa cosa vale per la politica estera e commerciale, che nella Banana Republic formano una sola cosa, il fondamento dell’America First! a cui tutto e tutti vanno sacrificati. Quante previsioni negative sono state fatte all’inizio della guerra dei dazi che Trump ha lanciato contro la Cina, di volta in volta accusata di rubare brevetti, spiare segreti tecnologici, giocare con la svalutazione, ciurlare nel manico e altre nefandezze?

Il risultato maturato nel G20 di Osaka è sotto gli occhi di tutti. La Cina, di fronte alla minaccia di un ulteriore incremento dei dazi (dal 10 al 25%) su 250 miliardi di esportazioni negli Usa, ha reagito con calma e pragmatismo. Ha varato un importante programma di stimolo della domanda interna, ha autorizzato gli enti locali a emettere bond per finanziare le opere pubbliche, ha cercato di drenare denaro da Hong Kong con aste importanti di titoli. Misure difensive che non hanno cambiato l’esito finale. Alla fine la Cina è andata a Canossa: ha stabilizzato il cambio dello yuan sul dollaro e, appunto a Osaka, ha accettato di tornare al tavolo delle trattative. Tavolo che ha un unico proposito: ridurre il deficit commerciale degli Usa negli scambi con la Cina.