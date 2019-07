Dai conti ai migranti, è sempre colpa dell’Europa. E noi siamo sempre più cialtroni

Come prima, più di prima. Per i migranti e per i conti pubblici, siamo sempre lì, alla contrapposizione frontale con l’Europa cattiva. La matrigna austera che non ci lascia crescere, indifferente alle nostre difficoltà, insensibile alle nostre richieste d’aiuto. Il nemico. Succede se sforiamo coi conti pubblici, se scriviamo fregnacce sui Def e sulle note di aggiornamento al medesimo, per farceli approvare e poi fare tutt’altro, se brindiamo per un disavanzo da quaranta miliardi e poi non vogliamo ripagarlo, per poi voler fare altro disavanzo, di nuovo. Succede se i migranti continuano a sbarcare, nonostante noi avessimo promesso i porti chiusi, rifiutando la riforma del Trattato di Dublino e ignorando sdegnosamente ogni ricerca di confronto sul tema con gli altri Paesi europei, salvo poi averne bisogno, ogni volta, per redistribuire i richiedenti asilo.

Cosa che puntualmente avviene. Così come puntualmente ci viene concessa la flessibilità di non rispettare le regole, a patto che sia l’ultima volta. Dal 2015 a oggi è successo ogni anno. Ed è successo anche in relazione al Quantitative Easing, che secondo i falchi tedeschi come il presidente della Bundesbank Jens Weidman sarebbe stato un poderoso incentivo per i Paesi-cicala come l’Italia per fare nuovo debito destinato a finanziare interventi in spesa corrente. Quasi si offese, Matteo Renzi, al solo pensiero. RIsultato? È andata così ogni anno, da allora. Ma la colpa è dell’Europa, ovviamente.