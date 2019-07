Generali guarda alle assicurazioni portoghesi, Mediaset ai diritti della Champions: le notizie della settimana in Borsa

Maire Tecnimont ha stipulato un contratto con Anwil per la produzione di diverse tipologie di fertilizzanti. Lo scopo del contratto consiste nelle attività di ingegneria, fornitura di tutti i materiali, costruzione, messa in servizio ed esecuzione dei collaudi, per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione con una capacità produttiva media di circa 1.500 tonnellate al giorno.



Generali sarebbe il miglior offerente nelle trattative per l’acquisizione del gruppo assicurativo portoghese Tranquilidade. Lo riferisce Bloomberg. Il Gruppo dovrebbe iniziare la fase finale di un accordo dal valore di circa 600 milioni di euro. Tranquilidade, anche nota come Seguradoras Unidas, è il secondo player nel mercato locale delle assicurazioni P&C.

