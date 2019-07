Catalogna, gli indipendentisti ancora fuori dall’Europarlamento: “L’Ue ci ignora”

A poche ore dalle nomine del nuovo Parlamento europeo e a più di un mese dalle elezioni, alcune seggi, tre in particolare, sono ancora vuoti. Si tratta di un numero esiguo rispetto alla grandezza dell’emiciclo, ma sono vuoti che fanno rumore. Sono il seggio di Carles Puigdemont, ex presidente catalano in esilio in Belgio, Oriol Junqueras, il leader di Esquerra republicana, dal 2 novembre 2017 in carcerazione preventiva per ribellione e sedizione, e quello dell’ex Ministro della Salute Antoni Comìn, anch’egli in esilio in Belgio. Sono stati tutti e tre eletti deputati del Parlamento europeo senza però potervi prendere parte. Ed è di oggi la notizia che la Corte Europea di Giustizia ha respinto il ricorso di Puigdemont. La Catalogna, uno dei territori storicamente più prosperi della Spagna, con oltre sette milioni e mezzo di abitanti, si ritrova senza i suoi tre più importanti eurodeputati.

Facciamo un passo indietro: risale al 12 giugno, poco più di tre settimane fa, la chiusura della fase dibattimentale, davanti al Tribunale Supremo spagnolo, del processo a dodici leader indipendentisti catalani, nove dei quali in carcere. Con la formula di rito visto para sentencia (pronto per la sentenza) e un verdetto previsto in autunno, i pubblici ministeri hanno confermato le pesanti accuse, tra cui quella di “ribellione” e sedizione per i fatti accaduti in Catalogna alla fine del 2017, culminati con la dichiarazione unilaterale di indipendenza, che prevederebbero fino a 25 anni di reclusione. L’asse Madrd-Barcellona-Bruxelles non sembra aver trovato una soluzione e la questione è sempre più intricata. Per assumere la carica di parlamentare europeo, ai tre eletti mancherebbe un atto essenziale: il giuramento sulla Costituzione. Peccato che Puigdemont, qualora decidesse di recarsi a Madrid per adempiere alla formalità, verrebbe immediatamente arrestato. A dirla in breve, l’assenza non sarà colmata per un’impasse. Le istituzioni comunitarie attendono le proclamazioni dagli uffici di Madrid quando Madrid è invece pronta a dare esecuzione ad uno o più ordini d’arresto. Stesso destino per Junqueras che, seppur in suolo catalano, dopo il giuramento a Madrid non ha chiaro se potrà godere dell’immunità e quindi partecipare alle sedute europee. Un dedalo di vie burocratiche che non esiste in nessun altro Stato e che lascia la Catalogna passi indietro in termini di democrazia rappresentativa.