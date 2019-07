Giù le mani da Kamala Harris: così le primarie democratiche si fermano per difenderla dagli attacchi razzisti

I candidati democratici in corsa per la Casa Bianca competono per conquistare la nomination, ma quando c’è da difendere uno di loro, mettono da parte la rivalità politica e si ritrovano uniti. Un esempio evidente è accaduto pochi giorni fa quando sono apparsi diversi tweet a sostegno di Kamala Harris. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo. La scorsa settimana a Miami c’è stato il primo dibattito per le primarie presidenziali democratiche, dibattito diviso in due giorni visto l’elevato numero di partecipanti. La seconda parte è stata monopolizzata dalle dichiarazioni di Kamala Harris, in particolare per uno scambio con il favorito Joe Biden. «Non credo che tu sia razzista e concordo con te sull’importanza di trovare un terreno comune ma credo anche, ed è (un fatto) personale, che sia stato doloroso sentirti parlare di due senatori americani che hanno costruito la loro reputazione e la loro carriera sulla segregazione razziale in questo paese. Non solo, tu hai anche lavorato con loro per opporti al busing. C’era una piccola ragazza in California che faceva parte della seconda classe per integrare la scuola pubblica e che usava quel bus per andare a scuola ogni giorno e quella piccola ragazza ero io». Il riferimento è sia ai due senatori James Eastland ed Herman Talmadge, ricordati dall’ex vicepresidente pochi giorni fa, sia alla pratica del busing.

Nel 1954, infatti, una sentenza della Corte Suprema dichiarò la segregazione scolastica incostituzionale e stabilì che doveva iniziare un processo di integrazione. Una delle proposte fu appunto il “busing”, ovvero il trasporto in bus con cui gli studenti di colore potevano raggiungere le scuole frequentate dai bianchi e viceversa. Biden aveva sostenuto tale misura ma nel 1973 e nel 1974 aveva votato contro, a causa della pressione dei propri elettori. Non solo, ma l’anno seguente, Joe Biden si era schierato a favore di un emendamento, poi non passato, presentato dal senatore Jesse Helms che voleva impedire al Dipartimento di salute, istruzione e welfare di raccogliere dati sulla razza di studenti o insegnanti. Questa vicenda è emersa nello scambio con Harris e la risposta dell’ex vicepresidente secondo molti è stata debole, mentre sui social diventava virale la foto della senatrice californiana da piccola con didascalia «Quella piccola ragazza ero io».