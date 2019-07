Von Der Leyen alla Commissione e Lagarde alla Bce? L’Unione Europea si affida alle donne per superare la crisi

Per questo un contentino di lusso per la Spagna potrebbe essere il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell come alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. Sarebbe un dejà vu. Anche cinque anni fa il partito socialdemocratico più forte ottenne quella carica: il Partito Democratico guidato da Matteo Renzi che mise Federica Mogherini. Il premier belga liberale Charles Michel, abituato alle mediazioni potrebbe essere il presidente del Consiglio Europeo al posto di Tusk. Oggi è il giorno delle donne anche nel Parlamento europeo. La tedesca Ska Keller, capofila del partito verde ha lanciato la sua candidatura alla presidenza dell'Europarlamento per ribellarsi all'idea che debbano per forza decidere i capi di Stato europei. Però nelle ultime ore si parla dell'ex primo ministro bulgaro Sergei Stanishev come presidente del Parlamento europeo per non lasciare l'Est Europa senza una carica importante. Il mandato dura due anni e mezzo e su whatsapp alcuni assistenti parlamentari fanno sapere che Weber potrebbe fare gli altri due e mezzo fino alla fine della legislaura.

È vero Von der Leyen, oltre ad aver un disperato bisogno di un acronimo per non far impazzire giornalisti e lettori, non ha esperienza politica internazionale. Ma molti non sanno che la sessantenne ministra della difesa tedesca è nata in Belgio, a Ixelles da una famiglia aristrocratica e ha frequentato da piccola la scuola europea di Bruxelles. Un dettaglio da non sottovalutare: è l'unico ministro che ha servito continuamente nel Gabinetto della Merkel da quando la cancelliera è entrato in carica nel 2005. In tutto questo l’Italia, isolata come non mai, ha deciso da due giorni di cambiare schema e entrare nel fortino di Visegrad. La notizia è che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha finalmente imparato a fare squadra, se non per far succedere le cose, almeno per bloccarle. È un passo in avanti. Non è detto che questo schema potrà ripetersi quando si parlerà di riforme e immigrazione perché lì bisognerà creare consenso e non sfruttare il potere di veto. Ieri avevamo la sensazione che fosse Matteo Salvini, in politica dal 1993, ad aver spinto Conte a unirsi al gruppo di Visegrad. Oggi ne abbiamo avuto la prova. Secondo Repubblica il leader della Lega ha telefonato più volte al premier ungherese Viktor Orbàn per concordare la linea. Il candidato dell’Italia è Katalina Georgieva, con la speranza che averla appoggiata fin da subito dia al governo gialloverde la possibilità di avere un commissario importante.

Ci giriamo intorno ma qualsiasi nomina europea deve passare sempre tra l'accordo di Francia e Germania. Berlino avrà un presidente della Commissione che vigilerà con forza sui conti e magari favorirà i trattati commerciali per aumentare le esportazioni tedesche e i Paesi del Sud Europa avranno una continuatrice della politica di Draghi che continui il più possibile ad acquistare titoli di Stato e a mantenere bassi i tassi di interesse. Contenti tutti? Vedremo.