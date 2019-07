La polpetta avvelenata dell’Europa: perché il rinvio della procedura è un guaio enorme per Salvini e Di Maio

A questo giro, insomma, i popcorn li stiamo mangiando noi. Estromessa da tutti i tavoli delle trattative ora l’Italia diventa decisiva per eleggere il nuovo commissario. La speranza di Conte, Salvini e Di Maio è che il Barnier o la Georgieva di turno, una volta incassato l’appoggio del nostro governo, saranno più compassionevoli di Juncker e Moscovici nei confronti dei nostri conti pubblici. La giornata di oggi, in questo senso, rischia di mischiare ancora le carte in tavola. Se con un colpo di coda Merkel e Macron riusciranno a trovare l’accordo su un nome, senza scomodare Roma, rischiamo il risultato opposto. Staremo a vedere.

In ogni caso, secondo dato, la salvezza dei nostri conti è solo temporanea. La Commissione, banalmente, ha scelto di non scegliere e di affidare ai neo entranti, se gennaio sarà, l’onere di comminare o meno una procedura d’infrazione per debito - la prima di sempre - a uno dei Paesi fondatori.



Attenzione alla polpetta avvelenata, però. Spostare il giudizio sulla procedura d’infrazione dopo la manovra d’autunno rischia di essere un formidabile strumento di pressione contro l’Italia e, soprattutto, contro le velleità di spesa di Lega e Cinque Stelle. Il ricatto è servito: se il governo non troverà i soldi per coprire le clausole di salvaguardia e se deciderà di fregarsene dei parametri di Maastricht e degli impegni a ridurre debito e deficit, la procedura sarà quasi automatica, a gennaio. Piccolo -per modo di dire- dettaglio: oggi ballavano dai 2 ai 4 miliardi, a ottobre si parla di 23 miliardi da trovare per sterlizzare l’aumento dell’Iva, di 15 miliardi se si vuole fare la flat tax e di altrettanto denaro per un’analoga misura-bandiera da intestare al Movimento Cinque Stelle. Allacciate le cinture.