Ecco l’uomo da un miliardo di euro (in orologi)

Ci sono uomini che non sono classificabili per il lavoro che fanno, perché le molteplici attività che portano avanti non hanno alcuna attinenza tra loro. Tra questi uomini, talvolta, c’è un filo conduttore che li caratterizza: la passione per ciò che fanno. E per pochi di loro questa passione diventa anche coinvolgente per chi hanno intorno, per chi ha la fortuna di frequentarli.

*

Uno di questi uomini è il fiorentino 65enne Sandro Fratini. Come detto, non è immediatamente classificabile, anche se per una delle sue passioni è diventato da tempo una vera e propria leggenda mondiale. In quale campo? Il collezionismo di orologi meccanici di alta gamma. Difatti è sua la collezione di orologi da polso, in gran parte d’epoca, più importante al mondo, con oltre 2mila pezzi – soprattutto Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin e Audemars Piguet – per un valore stimato di circa 1 miliardo di euro – sì, non è un refuso: mille milioni di euro – raccolti in oltre quarant’anni di ricerca continua e costantemente di altissimo livello, con una rete capillare di osservatori/segnalatori in tutto il mondo e con uno staff dedicato, che vede al suo vertice il fiuto dello stesso Fratini e l’eccezionale savoir faire del maestro orologiaio Guerrino Fini alla manutenzione e al restauro filologico di questo incredibile tesoro.