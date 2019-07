Il terribile potere distruttivo di uno tsunami alto un metro (non c’è niente da ridere)

Come si vede, uno tsunami alto un metro non è un’onda alta un metro. La seconda finisce in un istante, mentre il primo avanza, come se avesse dietro di sé chilometri di oceano. Una massa di acqua immensa che travolge ciò che incontra: alberi, automobili, pietre. Nessuna persona, se si trova in mezzo a uno tsunami di un metro, può sperare di resistere lala pressione: l’onda non si arresta, anzi continua a riversarsi con la stessa intensità.