Scioperano facchini e addetti alle pulizie della Camera: “Siamo senza stipendio da aprile”

Hanno abbandonato divise, aspirapolveri e stracci. Hanno scioperato per il terzo giorno di fila. E la protesta proseguirà i prossimi 8 e 9 luglio. Quaranta tra gli addetti alle pulizie e al guardaroba della Camera dei deputati, in appalto alla società calabrese Segi srl, da giorni sostano fuori e non dentro il palazzo di Montecitorio. «Non veniamo pagati da aprile», dicono. «E non è la prima volta che siamo vittime di questi cronici ritardi. Negli ultimi tre anni sono diventati ormai una costante».

Dalla piazza di tanto in tanto fanno partire il ritornello di Mahmood “Soldi, soldi”. E urlano il nome del presidente della Camera Roberto Fico, nella speranza che possa riceverli, ma l’attesa è inutile. Fico non li riceverà. «Non c’è alcuna supervisione sugli appalti né presa di posizione delle istituzioni sulla nostra situazione», spiega Maria Sarsale, rappresentante Cobas. «Tanto più che la Segi già in passato è stata oggetto di interrogazioni parlamentari per i ritardi nei pagamenti in altri appalti. Eppure gli sono state affidate le pulizie della Camera».

La gara risale al 2016. Dopo che la società calabrese guidata da Andrea Guccione, che gestisce gli appalti nelle pulizie della pubblica amministrazione da Nord a Sud, dal comune di Firenze agli ospedali del Mezzogiorno, era già nota ai palazzi politici per i mancati pagamenti in altri uffici, in primis quelli dell’Università della Calabria. Dai vertici avrebbero spiegato che i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni sono dovuti ai mancati incassi in altri appalti della sanità calabrese. La Camera paga, insomma. I soldi però non finiscono nelle buste paga degli addetti alle pulizie, ma per ripianare i bilanci. Tanto che si sarebbe prospettata anche l’ipotesi di costituire una newco per salvare alcuni appalti. Ma al momento non c’è nulla di definitivo. E i lavoratori continueranno la mobilitazione.