False Onlus, non diciamo fesserie: la vera emergenza è la ’ndrangheta, non i migranti

Partiamo dall’inizio, però. Perché per capire i reati contestati bisogna partire da come funziona il sistema. In assenza di progetti Sprar, i richiedenti asilo in Italia vengono smistati dalle prefetture, che emettono bandi pubblici finalizzati a scegliere la struttura più adeguata a ospitarli. Si tratta di soluzioni del tutto temporanee, in cui di accoglienza non si parla nemmeno tra le righe, finalizzate a ospitare i migranti fino a che un giudice non confermi o meno il loro status di rifugiati. Vince chi offre di meno, in questi casi. E infatti non sono infrequenti i casi in cui i migranti sono finiti stipati in ruderi senza alcun servizio, ospiti di cooperative sociali che fino al giorno prima si occupavano di edilizia, o magari nemmeno esistevano. Soldi facili, facilissimi. Secondo gli inquirenti, su 7 milioni erogati dallo Stato, le false onlus dell’inchiesta se ne tenevano quattro. E infatti la ’ndrangheta, fiutato il business, ci si è buttata a capofitto.

Altro sarebbe stato se al posto dei bandi delle prefetture ci fossero stati i bandi Sprar, quelli che il governo ha ridotto ai minimi termini e che solo 2600 comuni su 8000 hanno adottato in Italia, nonostante sia il modo più semplice ed efficace per minimizzare i costi sociali connessi all’arrivo dei migranti e per vigilare su eventuali truffe ai danni dello Stato. Non solo: prevedendo programmi di integrazione attraverso il lavoro, i bandi Sprar sono l’unica via per evitare che tutto il business dell’accoglienza finisca in mano a realtà interessate solo a fare offerte al ribasso e a fare il massimo dei profitti, sulla pelle di uomini e donne che sono passati dall’inferno. Che è quel che fa la ’ndrangheta, a quanto pare. Che già che c’è, usa quelle false onlus per tirare fuori dal carcere i propri affiliati, attraverso l’assunzione nella cooperativa come pena alternativa, in quanto attività socialmente utile.