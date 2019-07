Benvenuti nell’Europa dell’insulto, da Strasburgo all’Italia

L’immagine dei parlamentari inglesi del Brexit Party che voltano le spalle all’esecuzione dell’inno europeo e dei sovranisti francesi di Identità e Democrazia che restano seduti, rifiutando di alzarsi anche dopo il ripetuto invito della presidenza, ci aiuta a capire il nuovo universo politico-simbolico in cui siamo scivolati. Non basta avere un avversario – nella fattispecie la famosa “Europa dei burocrati” – e nemmeno contrastarlo nelle urne, litigarci nelle riunioni dove si decide il futuro dei popoli: è necessario anche schernirlo, dimostrare plasticamente che non esiste con lui alcuno spazio di condivisione valoriale, che è impossibile persino ascoltare insieme un inno che esalta la gioia della vita e invita le moltitudini a goderne, ad abbracciarsi “sotto il cielo stellato dove abita un padre affettuoso”.

Nel Parlamento Europeo, che esiste nella sua forma attuale da quarant’anni, abbiamo visto alternarsi forze estremiste di ogni natura, dal Front National del vecchio Jean Marie Le Pen ai greci di Alba Dorata, dai gruppi di ispirazione marxista-leninista agli anarchici dei Partiti Pirati, e tuttavia nessuno in questo variopinto mondo di contestazione agli apparati, ai poteri forti, alle élite senza volto della finanza, finora aveva mai nemmeno immaginato di prendere a calci l’assemblea dove era appena entrato. Anche l’estremismo conservava un suo limite, un suo senso del ruolo, insieme alla capacità di riconoscere elementi pre-politici sui quali trovarsi d’accordo, come il rispetto dell’istituzione. Adesso quel limite non esiste più. Le colonne d’Ercole sono state superate, probabilmente per sempre.