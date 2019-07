Cinque Stelle, coerenza zero: se c’è di mezzo Casaleggio, il conflitto di interessi non è più una priorità

Roberto Fico lo ha ricordato ai suoi stessi colleghi di partito dei Cinque Stelle. «È necessario rivedere in modo più stringente la disciplina legislativa in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo», ha detto il presidente della Camera in occasione della presentazione della relazione annuale dell’Antitrust. Che nel 2018 ha contato ben 108 procedimenti sulla materia, in attesa della annunciata legge sul conflitto di interessi come superamento della più blanda legge Frattini del 2004. Il conflitto di interessi in effetti era tra i cavalli di battaglia del programma grillino, tanto da esser stato inserito nel contratto di governo con la Lega, ma Di Maio e gli altri sembrano averlo dimenticato nei cassetti della Camera, soprattutto da quando è sorto il problema di estendere la norma anche ai rapporti del Movimento con la Casaleggio Associati. Così, nonostante gli annunci nel corso della campagna elettorale per le europee, al momento è tutto in standby.

La presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, guidata dal Cinque Stelle Giuseppe Brescia, ha calendarizzato le quattro proposte di legge sul tavolo. Ma l’esame è fermo al 13 giugno scorso, dopo la seduta del 29 maggio in cui sono state proposte le audizioni. Uno dei testi porta la firma della grillina Anna Macina e mira a regolare i conflitti di interesse delle cariche di governo statali e locali e dei componenti delle autorità. Gli incarichi, secondo la proposta, sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali. Nel testo era presente pure la soglia di incompatibilità per chi avesse patrimoni immobiliari o mobiliari oltre i 10 milioni di euro, osteggiata da Matteo Salvini, che poi è stata depennata. Sempre dai Cinque Stelle, a prima firma Fabiana Dadone, arriva una proposta con nuove regole sulla ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari. Le altre due sono invece a firma Pd. La prima è di Emanuele Fiano: 18 articoli, nei quali viene anche avanzato anche l’obbligo di separazione per prevenire le ipotesi di conflitto di interessi delle cariche politiche, avanzando l’idea dell’affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali assimilabili al cosiddetto «blind trust» (gestione cieca). La seconda, quella di Francesco Boccia, si spinge oltre, prevedendo limiti all’assunzione e al mantenimento di cariche politiche degli editori operanti nella comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme telematiche. Il riferimento è alla Casaleggio Associati e alla piattaforma Rousseau, anche se nei 9 articoli il nome della società di Davide Casaleggio non compare.