Ecco perché Macron in Europa si è preso tutto (mentre l’Italia resta a guardare)

Dopo la rivolta furiosa dei gilet gialli e il successo di Marine Le Pen (oltretutto avanti di un punto su LRM, il partito del presidente) alle elezioni europee, molti commentatori, anche francesi, davano quasi per morto o comunque tramortito il povero Macron, il “tecnocrate” inviso alle masse e con fragile base elettorale. Autocitarsi non è mai elegante, ma mi occorre ricordare di avere sostenuto quanto il presidente francese sia oggi un formidabile play maker in Europa e disponga di un’importante rendita di posizione per i futuri giochi elettorali in Francia. L’esito delle nomine per la nuova legislazione europea e l’attuale fase politica nel suo Paese ne sono più di una conferma.

A Bruxelles, il presidente francese ha ottenuto tutto quanto voleva, mettendo il suo gruppo in una posizione di equilibrio centrista che ne fa la chiave di volta di accordi e compromessi. Ha eliminato Weber dalla corsa, smussando le ali più conservatrici dei popolari, ma ha accontentato Angela Merkel, indispensabile sponda di ogni futura partita europea, probabilmente costringendola a concedere qualche cosa sui prossimi negoziati in materia di budget e fiscalità condivisa. Inoltre ha favorito la nomina di una donna alla Commissione, il che contiene in sé un messaggio progressista, socialmente e culturalmente elevato, di cui Macron si può intestare la genesi. Ha soprattutto conquistato per la Francia, e per la seconda volta, il cuore delle soluzioni, ovvero la presidenza della BCE. Christine Lagarde è personalità di perfetto equilibrio, con positivi riflessi in patria, appartenendo alla famiglia della destra popolare.