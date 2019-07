Togliete il popcorn al Pd: ora i renziani non vogliono andare al voto (e fanno di tutto per salvare il Governo)

Il tempo dei pop corn, per i renziani, non è ancora finito, tutt'altro. E i parlamentari legati all'ex premier stanno facendo di tutto per evitare che la legislatura si chiuda anzitempo. Un'eventuale showdown dei gialloverdi, infatti, avrebbe conseguenze devastanti per la pattuglia che oggi rappresenta la maggioranza del Pd in particolare a Palazzo Madama, ma che, dopo le primarie che hanno incoronato Nicola Zingaretti segretario, è diventata minoranza nel partito.

Il timore, tutt'altro che immotivato, è infatti che, in caso di elezioni anticipate, il leader dem componga le liste a sua immagine e somiglianza, come d'altronde era accaduto lo scorso anno con Renzi. «Se Nicola fa le liste così come ha fatto la segreteria e così come i suoi stanno gestendo la comunicazione, per noi non c'è niente da fare, i posti saranno pochissimi», è il ragionamento che viene fatto in ambienti renziani. Più o meno lo stesso che viene fatto dai parlamentari di Forza Italia (che alle elezioni verrebbero spazzati via) e dei peones Cinque Stelle, per i quali l'opportunità di tornare a sedere in Parlamento (con relativo, lauto, stipendio) molto difficilmente si ripresenterebbe.

È per questo che, nelle ultime settimane, è stato registrato un attivismo particolare da parte dei renziani. O meglio, una sorta di "disattivismo" strategico, per cui, quando c'è da far valere i numeri del Pd in Parlamento, di colpo, spunta qualche assenza che diventa una manna per il governo. Il caso più eclatante riguarda il decreto crescita. Prima la (rumorosa) assenza di massa quando si trattava di votare il testo alla Camera, poi la più silenziosa e selezionata defezione di alcuni senatori renziani in occasione del passaggio del decreto in Senato, dove il provvedimento è passato con solo 158 voti favorevoli, tre in meno della maggioranza assoluta dell'assise. Difficilmente la presenza di tutti i renziani avrebbe potuto ribaltare la questione, ma il segnale sarebbe potuto arrivare molto più forte.