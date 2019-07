Gli asciugacapelli fanno male all’udito dei bambini? Sì, lo ha scoperto una studiosa di 12 anni

Non è una finta: ai bambini il rumore dell’asciugacapelli dà davvero fastidio. Lo dimostra una ricerca pubblicata su Paediatrics & Child Health, rivista leader canadese, da una studiosa di 13 anni. Non è uno scherzo: Nora Keegan ha cominciato a occuparsi della questione da quando aveva nove anni.

“Avevo notato che mi facevano male le orecchie quando usavo l’asciugacapelli”, ha dichiarato qui. “E notavo che la cosa continuava. Allora ho deciso di verificare se usare il phon non danneggiasse l’udito. E ho scoperto che lo fa”.

Misurando i decibel di rumore emessi dall’apparecchio a diverse altezze e distanze dal muro, Nora Keegan, ha notato che gli standard utilizzati dalle aziende sono parziali. “Si basano sull’altezza e sul braccio di un adulto. I bambini lo tengono più vicino”. Gli apparecchi più rumorosi arrivano a emettere fino a 110 decibel, quando la legge canadese impone, per i giocattoli, un limite di 100. “È molto alto. Più o meno sono i livelli di un concerto rock”.

La scoperta ha incoraggiato la ragazzina a continuare a studiare la questione, fino a quando, due anni dopo, ha scritto un articolo scientifico al riguardo. Che è stato pubblicato in una delle testate più autorevoli del Paese, col titolo: «Children who say hand dryers “hurt my ears” are correct: A real-world study examining the loudness of automated hand dryers in public places».

Ma la missione non è compiuta. Nonostante le doti da ricercatrice, Keegan ha deciso di provare a fornire una soluzione pratica. Conducendo esperimenti con diversi materiali, ha individuato la possibilità di creare un modello in grado di ridurre il rumore di 11 decibel. Proprio al di sotto della soglia minima. L’idea passa attraverso un filtro sintetico (che somiglia quasi a una borsetta) in grado di assorbire le onde sonore.

“L’ho sperimentato con le mie compagne di classe è ho notato che non si surriscalda. In più, tutti erano contenti di sentire meno rumore”. Ma la soluzione commerciale non è dietro l’angolo. “Prima devo sottoporlo ai controlli sanitari canadesi. Alla fine è solo uno studio. È importante che se ne facciano altri”.